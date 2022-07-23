Чому багато користувачів кладуть смартфон у холодильник: незвичайний лайфхак

Не всі лайфхаки, які можна знайти в мережі – корисні та ефективні.

Влітку, на спеці, телефон перегрівається, через що страждає акумулятор. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш гаджет прослужив набагато довше, потрібно враховувати прості правила під час заряджання, а також не давати йому перегріватись.

Щоб швидко охолодити нагрітий телефон, багато користувачів використовують кондиціонер або холодильник. Так, саме холодильник. Лайфхак простий — просто помістити "гарячий" телефон на кілька хвилин у холод, пише belnovosti.

Навіщо класти телефон у холодильник і чи можна так робити

Перша причина — швидке охолодження телефону, що перегрівся.

Читайте також: Категорія Технології Чи можна заряджати телефон двічі на день: відповідь вас здивує Якщо дотримуватися декількох простих правил під час заряджання телефону, ваш пристрій прослужить дуже довго.

Друга причина – якщо потрібно швидко розрядити пристрій.

Також деякі користувачі користуються холодильником, якщо не ловить мережу, не працює Wi-Fi, Bluetooth або інші функції телефону.

Ефективність такого лайфхаку не доведена. Однак не варто забувати, що низькі температури також негативно впливають на роботу пристрою, тому краще так не робити.

Нагадаємо, що фахівці також рекомендують не користуватися телефоном під час заряджання, щоб гаджет не перегрівався.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.