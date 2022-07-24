Чи можна залишати зарядку без телефону в розетці: помиляється кожен

У деяких випадках адаптер з розетки краще все-таки дістати.

На жаль, але не всі власники гаджетів знають, як правильно поводитися із зарядним пристроєм. Мало хто знає, чи потрібно виймати зарядний пристрій з розетки після того, як гаджет зарядився, а також і про наслідки свого незнання.

Що ж може статися, якщо зарядка постійно залишатиметься в розетці? Про найпоширеніші помилки використання зарядного пристрою пише belnovosti.

Чи можна залишати зарядний пристрій у розетці

Як мінімум – можливість пожежі через коротке замикання, яке може статися навіть від невеликого стрибка напруги. Або спалах може статися через несправний адаптер, а оскільки візуально поломку зарядки не завжди видно, то краще не ризикувати, і постійно виймати зарядний пристрій з мережі.

Читайте також: Категорія Технології Чи можна заряджати телефон двічі на день: відповідь вас здивує Якщо дотримуватися декількох простих правил під час заряджання телефону, ваш пристрій прослужить дуже довго.

Також небезпека існує і під час грози чи сильного вітру. Таку погоду не зайвим буде зовсім знеструмити квартиру.

Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.