Чи можна залишати зарядку без телефону в розетці: помиляється кожен
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У деяких випадках адаптер з розетки краще все-таки дістати.
На жаль, але не всі власники гаджетів знають, як правильно поводитися із зарядним пристроєм. Мало хто знає, чи потрібно виймати зарядний пристрій з розетки після того, як гаджет зарядився, а також і про наслідки свого незнання.
Що ж може статися, якщо зарядка постійно залишатиметься в розетці? Про найпоширеніші помилки використання зарядного пристрою пише belnovosti.
Чи можна залишати зарядний пристрій у розетці
Як мінімум – можливість пожежі через коротке замикання, яке може статися навіть від невеликого стрибка напруги. Або спалах може статися через несправний адаптер, а оскільки візуально поломку зарядки не завжди видно, то краще не ризикувати, і постійно виймати зарядний пристрій з мережі.
Також небезпека існує і під час грози чи сильного вітру. Таку погоду не зайвим буде зовсім знеструмити квартиру.
Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.
Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.