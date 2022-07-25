Скільки разів потрібно перезавантажувати смартфон, щоб він працював без збоїв

Щоденне перезавантаження гаджета не завжди йде на користь пристрою

Кожен власник мобільного телефону хоче, щоб його улюблений гаджет працював без перебоїв і якнайдовше. Однак при найменшому збої багато хто просто перезавантажує смартфон, щоб усунути проблему. Але чи потрібно це робити так часто?

"Телеграф" розповідає, за якої причини може знадобитися перезавантаження пристрою, і наскільки часто це можна робити, щоб телефон продовжував функціонувати без усіляких перебоїв.

Як часто потрібно перезавантажувати смартфон

Щоденне перезавантаження смартфона не завжди йде йому на користь. Фахівці підкреслюють, що якщо пристрій працює коректно, його постійне перезавантаження не потрібно. Програми, які заважають роботі, телефон здатний вимикати самостійно.

Якщо смартфон почав "гальмувати", почали "вилітати" програми, перезавантаження — перше, що варто спробувати. Але рекомендується перезавантажувати смартфон не частіше ніж 1-2 рази на місяць.

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