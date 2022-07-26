Чи потрібно відключати ноутбук від мережі, коли він зарядився: розвіюємо популярний міф

Головне не допускати, щоб батарея розрядилася повністю.

Коли відключають світло, і виявляється, що ноутбук розряджений, багато хто шкодує, що гаджет не стояв на зарядці поки вони працювали, адже "так не можна" інакше акумулятор зіпсуватися. Проте чи це правда? Раніше ми писали, як правильно заряджати мобільні телефони, а тепер розповімо, чи можна постійно працювати на підключеному до мережі ноутбука.

Чи прослужить акумулятор довше, якщо постійно відключати ноутбук від мережі після його повної зарядки, пише belnovosti. Міф це чи реальність – читайте далі.

Чи можна не відключати ноутбук від зарядки та працювати на ньому

Відповідь можна. Ви можете постійно користуватися ноутбуком, не відключаючи його від мережі. Пристрій оснащений контролером, який зупиняє процес заряджання, коли рівень заряду досягає максимального значення. Однак все ж таки періодично рекомендується змінювати джерело живлення, і працювати на ноутбуці тільки від батареї.

З мінусів роботи не від мережі — при відключенні електрики та повній розрядці ноутбука, можуть не зберегтися важливі для вас файли. Тому намагайтеся не доводити рівень заряду до нуля.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно після прання відключати пральну машинку з мережі. А також про те, чи потрібно вимикати телевізор на ніч із розетки.