Як не можна вимикати ноутбук: 90% користувачів припускаються цієї фатальної помилки

Так робити категорично заборонено.

Щоб техніка прослужила вам довше, з нею потрібно правильно "спілкуватися" і правильно доглядати за нею. Наприклад, раніше ми писали, чи впливає робота на постійно підключеному ноутбуці до зарядки на термін придатності акумулятора. А тепер хочемо розповісти, як правильно вимикати свій комп’ютер, щоб не зашкодити йому.

Найчастіше процес вимикання відбувається так просто натискаючи на кнопку вимикання. Проте робити так категорично не можна, пише belnovosti. Як правильно?

Як правильно вимикати комп’ютер та ноутбук

Правильна послідовність дій при вимкненні гаджета така: меню "Пуск — Завершення роботи". При цьому перед вимкненням потрібно обов’язково завершити роботу всіх програм, закрити всі папки та файли. Якщо перед вимкненням, вам висвітиться повідомлення про оновлення системи, в жодному разі не потрібно його переривати.

Якщо немає можливості дочекатися повного вимкнення ПК, можна перевести його в режим сну. У цьому режимі комп’ютер припиняє всі процеси та споживає менше енергії. Шлях такий самий: меню "Пуск" — "Сплячий режим".

Раніше "Телеграф" розповідав , чи потрібно після прання відключати пральну машинку з мережі. А також про те, чи потрібно вимикати телевізор на ніч із розетки.