Названі причини не купувати смартфон з вітрини: багато хто не звертає увагу на ці нюанси
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Краще, щоб куплений мобільний телефон був абсолютно новим
Бажана покупка смартфона або будь-якого іншого гаджета нерідко завдає нам більше клопоту, ніж задоволення. Йдеться про ті пристрої, які виставляються на вітрини магазинів.
Є декілька причин, через які не варто купувати мобільний телефон з вітрини. Більшість продавців вам цього не скажуть, але така покупка гарантує вам не одну проблему.
Чому не можна купувати смартфон з вітрини
- Виставлені на вітрину пристрої неодноразово чіпали та використовували інші потенційні покупці. Вважайте, що ви берете в руки вже вживаний телефон.
- У смартфона, який стоїть на вітрині тривалий час, починає зношуватись акумулятор. Також це призводить до вигоряння дисплея.
- Оскільки коробка пристрою вже розкрита, можна не дорахуватися комплектуючих.
- Оскільки телефон вже активовано, покупець втрачає кілька місяців гарантії, якщо вона починає діяти з активації гаджета.
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