Названі причини не купувати смартфон з вітрини: багато хто не звертає увагу на ці нюанси

Краще, щоб куплений мобільний телефон був абсолютно новим

Бажана покупка смартфона або будь-якого іншого гаджета нерідко завдає нам більше клопоту, ніж задоволення. Йдеться про ті пристрої, які виставляються на вітрини магазинів.

Є декілька причин, через які не варто купувати мобільний телефон з вітрини. Більшість продавців вам цього не скажуть, але така покупка гарантує вам не одну проблему.

Чому не можна купувати смартфон з вітрини

Виставлені на вітрину пристрої неодноразово чіпали та використовували інші потенційні покупці. Вважайте, що ви берете в руки вже вживаний телефон.

У смартфона, який стоїть на вітрині тривалий час, починає зношуватись акумулятор. Також це призводить до вигоряння дисплея.

Оскільки коробка пристрою вже розкрита, можна не дорахуватися комплектуючих.

Оскільки телефон вже активовано, покупець втрачає кілька місяців гарантії, якщо вона починає діяти з активації гаджета.

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