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Названі причини не купувати смартфон з вітрини: багато хто не звертає увагу на ці нюанси

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Чому не треба купувати телефони з вітрини Новина оновлена 28 липня 2022, 11:04
Чому не треба купувати телефони з вітрини

Краще, щоб куплений мобільний телефон був абсолютно новим

Бажана покупка смартфона або будь-якого іншого гаджета нерідко завдає нам більше клопоту, ніж задоволення. Йдеться про ті пристрої, які виставляються на вітрини магазинів.

Є декілька причин, через які не варто купувати мобільний телефон з вітрини. Більшість продавців вам цього не скажуть, але така покупка гарантує вам не одну проблему.

Чому не можна купувати смартфон з вітрини

  • Виставлені на вітрину пристрої неодноразово чіпали та використовували інші потенційні покупці. Вважайте, що ви берете в руки вже вживаний телефон.
  • У смартфона, який стоїть на вітрині тривалий час, починає зношуватись акумулятор. Також це призводить до вигоряння дисплея.
  • Оскільки коробка пристрою вже розкрита, можна не дорахуватися комплектуючих.
  • Оскільки телефон вже активовано, покупець втрачає кілька місяців гарантії, якщо вона починає діяти з активації гаджета.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому писклявий звук зарядки телефону — поганий знак для власника пристрою, а також, які речі небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Теги:
#Мобільний телефон #Смартфони