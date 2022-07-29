Чи можна розряджати телефон до 0%: не всі знають це важливе правило

Багато хто користується телефоном, доки він повністю не сяде

Заряджаючи смартфон, ми часто робимо різні помилки, які "вбивають" акумулятор пристрою. Наприклад, залишаємо мобільний на зарядці на всю ніч. Мало хто знає, що згубно впливає на термін служби батареї смартфона і розрядка телефону до 0%.

Як пише ресурс Best Life, експерти не рекомендують допускати ситуації, коли телефон повністю розряджається. Повне виснаження заряду шкодить акумулятору, тому батарея псується і не здатна у подальшому зберігати заряд смартфона.

Користуватися смартфоном доти, доки він не розрядиться – до повної розрядки – це не те, що потрібно для сучасних акумуляторів. Краще навіть не дозволяти телефону наблизитись до 0%. Це дуже швидко зношує акумулятор.

Тоді як заряджання акумулятора телефону протягом дня може допомогти продовжити термін його служби.

Нагадаємо, експерти назвали конкретні відсотки, до яких необхідно заряджати телефон. На їхню думку, оптимальний рівень заряду батареї становить 25-85 відсотків. Тоді як зарядка телефону більш ніж на 100% дуже шкодить акумулятору вашого гаджета.

Раніше "Телеграф" розповів, які популярні програми буквально "зжирають" заряд смартфона. Є щонайменше п’ять додатків, через які батарея миттєво втрачає потужність.