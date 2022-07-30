Що буде з телефоном, якщо його на кілька днів покласти в рис: дуже корисний лайфхак

Чи ефективний лайфхак з рисом, як про нього говорять.

У мережі можна зустріти безліч різних лайфхаків, які, на перший погляд, можуть здатися досить дивними. Наприклад раніше ми писали, навіщо багато користувачів кладуть смартфон у холодильник, а тепер хочемо розповісти для чого класти свій гаджет у рис.

Напевно багато хто знає, що така дія допоможе позбавитися від вологи, якщо на телефон потрапила вода. Однак на скільки потрібно класти гаджет у крупу, та й чи взагалі працює цей лайфхак — мало хто знає. Відповіді на ці запитання пише видання radiotrek.

Навіщо класти телефон у рис

"Якщо покласти телефон у рис, прийдуть китайці і полагодять його" — жартують у мережі про цей лайфхак. А все через те, що рис дуже добре вбирає вологу, тому якщо на ваш гаджет потрапила вода, то можна спробувати його "полагодити" самостійно. Для цього в пакет із сухим рисом потрібно покласти телефон та акумулятор і залишити їх у крупі на два-три дні.

Також рис можна замінити на силікагель, який постійно кладуть у коробки із взуттям. Він вбирає вологу навіть краще, ніж рис.

Ви напевно про це знаєте, але ми все ж таки нагадаємо, що сіль і цукор категорично не підходять для цих цілей. І також додамо, що після такого просушування все ж таки краще про всяк випадок віднести свій гаджет до фахівця, навіть якщо він нормально працює.

Нагадаємо, експерти назвали конкретні відсотки, до яких необхідно заряджати телефон. На їхню думку, оптимальний рівень заряду батареї становить 25-85 відсотків. Тоді як зарядка телефону більш ніж на 100% дуже шкодить акумулятору вашого гаджета.

Раніше "Телеграф" розповів, які популярні програми буквально "зжирають" заряд смартфона. Є щонайменше п’ять програм, через які батарея блискавично втрачає потужність.