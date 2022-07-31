Чи можна користуватися телефоном під час зарядки: нехитрі правила, які "врятують" ваш гаджет

Ці "правила" допоможуть уникнути поломки телефону.

Щоб суттєво продовжити термін служби свого смартфона, його не можна залишати в розетці на всю ніч, а також важливо дотримуватись ще кількох простих правил, особливо під час зарядки. Багато хто знає, що не можна користуватися своїм гаджетом, поки він "їсть", але чи так це насправді? Розбираймось.

Всі знають, що якщо користуватися телефоном під час заряджання, його акумулятор сильно нагрівається, тому в цей час варто бути обережнішим. Однак, як повідомляє видання belnovosti, якщо дотримуватись кількох простих правил, то подібні лиха можна обминути.

Як правильно користуватися телефоном під час заряджання

Перше — зарядне має бути "рідним" і якісним. Жодних дешевих аналогів.

Друге — користуватися телефоном на зарядці можна, якщо сам гаджет якісний, а не підробка. Якщо бренд цінує свою репутацію, то вони виробляють якісні акумулятори.

Третє — не варто грати у "важкі" програми або ігри, поки телефон стоїть на зарядці.

Четверте — все ж таки бажано використовувати смартфон при зарядці якнайменше.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна насправді заряджати телефон у грозу, оскільки багато хто думає, що це робити заборонено.