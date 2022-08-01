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Як працювати з ноутбуком — від мережі або від батареї: багато хто нехтує одним правилом

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як краще працювати з ноутбуком Новина оновлена 01 серпня 2022, 10:54
Як краще працювати з ноутбуком

Фахівці розповіли, чи можна розряджати ноутбук "в нуль"

Багато користувачів ноутбуків часто запитують, як краще працювати з пристроєм: від мережі або від батареї. Раніше ми пояснювали, чи можна відключати ноутбук від мережі, якщо він зарядився, а тепер розповідаємо, як заряджати батарею ноутбука, щоб продовжити термін її служби.

Фахівці радять працювати з ноутбуком краще від мережі, пише belnovosti, але поза домом не завжди є така можливість. До того ж існує ризик, що раптово відключиться електрика, і тоді не збережуться важливі файли.

Як правильно заряджати ноутбук

Акумулятор ноутбука не можна розряджати "в нуль". Важливо підключати ноутбук до мережі, коли залишається 10-20% заряду. Підтримувати заряд фахівці рекомендують на рівні 50-80%, періодично заряджаючи акумулятор протягом дня.

Раніше "Телеграф" відповідав на питання, як правильно відключати ноутбук після роботи, щоб не зашкодити пристрою.

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#Ноутбук #Зарядка