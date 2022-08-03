Як правильно підключати телефон до розетки: правила, яких потрібно дотримуватись

Більшість користувачів робить це неправильно.

Що може бути простіше, ніж поставити телефон на заряджання — під'єднати кабель до телефону і потім увімкнути адаптер до розетки. Однак, чи правильна це послідовність? Багато хто про це навіть не здогадується, але ставлячи свій гаджет на зарядку, потрібно дотримуватися певних правил.

Як повідомляє видання belnovosti, ці прості "правила" допоможуть уберегти ваш пристрій від поломок, а також від можливих перепадів напруги. Як правильно заряджати свій телефон.

Як правильно ставити телефон на зарядку

Правильний спосіб – спочатку вставте зарядний пристрій у розетку, а потім до нього під'єднайте телефон. Таким чином, можна легко уникнути перепадів напруги, яка може нашкодити гаджету. А ступінь цього ураження також може бути різним — від зменшення місткості акумулятора до фізичного пошкодження мікросхем.

Щобільше, фахівці рекомендують підключати смартфон до зарядки через різні мережеві фільтри, які можуть запобігти перепадам напруги. А якщо є можливість, то краще використовувати бездротову зарядку.

Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.