Що потрібно зробити, коли смартфон погано ловить мережу: не поспішайте ремонтувати

Не поспішайте нести його до сервісного центру

У випадку, якщо телефон не ловить мережу, деякі юзери користуються холодильником. Крім цього незвичайного способу можна спробувати ще деякі лайфхаки, які дозволять уникнути походу в сервісний центр.

Якщо ваш улюблений гаджет не ловить мережу, причина може бути прихована, як не важко здогадатися, або в SIM-карті, або в самому пристрої, пише bb.lv.

Телефон не ловить мережу, що робити

Перезавантажте телефон.

Якщо перезавантаження не допомогло, перевірте роботу SIM-карти та самого смартфона. Просто поставте SIM-карту в інший телефон. Якщо проблема залишилася, справа у несправності SIM-карти. Її можна безплатно замінити практично у будь-якому салоні мобільного оператора.

В інших випадках проблема в самому смартфоні, доведеться звернутися в сервісний центр.

Слід пам’ятати, що можна скористатися деякими програмами, щоб залишатися на зв’язку навіть при відключенні від мобільної мережі.