Прискорити зарядку смартфона допоможе лише одна функція: доступна навіть на кнопкових моделях

Знаючи цю хитрість, можна значно прискорити процес заряджання телефону.

У сучасних телефонів є одна шкідлива "звичка", яка здатна розгнівати навіть саму стриману людину, — вони "люблять" сідати і вимикатися в найневідповідальніший момент. Звичайно, вся вина на користувачеві, адже потрібно було краще зарядити свій телефон. Однак ситуації бувають різні, наприклад, не було багато часу, щоб телефон стояв на зарядці.

Щоб уникнути таких неприємних ситуацій, вам допоможе один хитрий трюк, який прискорить зарядку телефону. Весь секрет полягає в тому, що під час заряджання потрібно включити одну просту функцію на смартфоні, пише radiotrek. Вона є навіть на кнопкових телефонах.

Як прискорити заряджання телефону

Все просто – потрібно включити функцію "режим польоту". У такому випадку, під час заряджання телефон не намагатиметься зв’язатися з різними мобільними вежами, тим самим знизивши завантаженість на акумулятор.

Залежно від стану вашої батареї, а також самої моделі смартфона (і місткості акумулятора), процес зарядки може прискоритися як в 1,5% швидше, так і на 10% або 20%. Загалом авіарежим допоможе заощадити до 10-15 хвилин. Однак це тільки в тому випадку, що ви не користуватиметеся гаджетом під час заряджання.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна насправді заряджати телефон у грозу, оскільки багато хто думає, що це робити заборонено.