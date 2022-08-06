Як прискорити зарядку смартфона: 9 хитрощів

Існує декілька способів швидкої зарядки

Сучасні мобільні телефони сьогодні випускаються з батареями різного об'єму зарядки, але не всі смартфони можуть утримувати заряд батареї протягом кількох днів.

Причин повільної зарядки може бути декілька, проте є кілька перевірених способів, завдяки яким ваш улюблений гаджет заряджатиметься швидше, ніж зазвичай. Як пише ukr.media, ці 9 хитрощів виручать у випадку, коли в найневідповідніший момент ваш смартфон почне сигналити червоним індикатором.

Що зробити, щоб смартфон швидше зарядився — 9 способів

1. Вимкнути смартфон

Повністю вимкніть смартфон, підключивши до зарядки електромережі. Так телефон зарядиться набагато швидше.

2. Включити режим "у літаку"

У випадку, коли пристрій за певних причин не можна відключити від мобільного зв’язку під час зарядки, найкращим варіантом буде його перемикання в режим "в літаку".

3. Не навантажувати під час зарядки

При зарядці ніяких відео та ігор.

4. Функція швидкої зарядки

Це спеціальний адаптер, який дозволяє приймати батареї більш високу напругу та підвищену силу струму, що дозволяє смартфону заряджатися набагато швидше.

5. Підключатися не через USB-порт, а в розетку

Порти USB комп’ютера або в автомобілі, в порівнянні з розеткою, мають невелику потужність.

6. Бездротова зарядка

Бездротова зарядка зручна тим, що телефон просто укладається на неї зверху і починає заряджатися. Однак зарядка батареї буде не такою швидкою, як від розетки.

7. Не переохолоджувати, не перегрівати

Акумулятор при охолодженні або перегріві повільно заряджається. Дотримуйтесь звичайної кімнатної температури.

8. Зарядка від комп’ютера

Акумулятор заряджатиметься від комп’ютера або ноутбука швидше, якщо при підключенні до них на смартфоні буде вибрано лише функцію зарядки.

9. Для зарядки використовувати якісний кабель

Бажано одного зі смартфоном виробника.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому писклявий звук зарядки телефону — поганий знак для власника пристрою, а також, які речі і чому не варто тримати поряд з мобільним телефоном.