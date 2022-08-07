Чи потрібно відключати телевізор із розетки, щоб продовжити термін його служби: відповідь вас здивує

Вимикати телевізор набагато шкідливіше, ніж весь час тримати увімкненим

Можливо, багато хто думав над тим, що відключати телевізор від мережі краще, ніж постійно тримати його увімкненим. Раніше ми розповідали про те, чи потрібно після прання відключати пральну машинку з мережі, а тепер настав час роз’яснити ситуацію з "королем" будинку.

Виявляється, краще весь час тримати телевізор увімкненим, ніж постійно відключати його від мережі. Така думка має під собою розумну основу, пише belnovosti.

Чому не потрібно відключати телевізор від мережі

Постійне відключення телевізора від мережі негативно позначається на стані техніки та скорочує термін її служби. Сучасні телевізори є безпечними. Фахівці рекомендують поводитися з телевізором, як із холодильником: під'єднати до мережі та більше не відключати. А для відключення телевізора достатньо лише натиснути на відповідну кнопку на пульті.

Раніше "Телеграф" пояснював, як краще працювати з ноутбуком — від мережі чи від батареї. Багато хто нехтує одним правилом.