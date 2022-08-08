До скільки відсотків потрібно заряджати телефон протягом дня: відповідь вас здивує

"Перезаряджання" шкодить телефону

Щоб мобільний телефон "тримав" зарядку, а батарея пристрою прослужила вам довгі роки, важливо вміти правильно заряджати пристрій. Потрібно не тільки вчасно відключати смартфон від розетки, щоб не перезарядити його, а ще стежити за кількістю заряду протягом дня.

Експерти рекомендують заряджати телефон час від часу, щоб він не встиг "сідати" до 50 відсотків. Про корисний для акумулятора вашого гаджета лайфхак пише ресурс Best Life.

Якщо ви турбуєтеся про збереження акумулятора протягом тривалого часу, то найкращий підхід — переконатися, що ваш телефон завжди заряджений трохи більше половини. Таке правило підтримає роботу вашого смартфона загалом. Згідно з дослідженнями, термін служби батареї фактично збільшується в 4 рази, коли глибина розряду, тобто ступінь розрядки батареї, обмежена 50, а не 100 відсотками.

Іншими словами, постійно заряджаючи телефон протягом дня і не дозволяючи заряду опускатися нижче 50 відсотків, ви фактично збільшуєте термін служби акумулятора.

Нагадаємо, щоб суттєво продовжити термін служби свого смартфона, його не можна залишати у розетці на всю ніч. Зарядити телефон на 100% за ніч може здатися гарною думкою, але насправді це лише шкодить вашому пристрою.

Також "Телеграф" розповідав, чи можна користуватись телефоном, коли він стоїть на зарядці. Є кілька помилок, які багато хто робить при зарядці смартфонів.