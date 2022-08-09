Що буде з вашим телефоном, якщо постійно заряджати його всю ніч: розвіюємо популярний світ

Експерти радять не допускати зниження рівня заряду нижче 30%.

Існує думка, що не можна залишати телефон на зарядці на всю ніч, адже це дуже шкодить акумулятору. Однак чи це так насправді? Давайте разом розбиратися.

Як пише видання belnovosti, сучасні смартфони, як правило, оснащені спеціальним захистом від перезаряджання акумулятора. Тому нічого критичного в тому, що ваш телефон заряджатиметься всю ніч.

Проте все ж таки постійно краще так не робити, тому що регулярна зарядка до 100-відсоткового рівня в перспективі може негативно позначитися на акумуляторі вашого гаджета. А саме зменшиться його місткість. Варіант кращий — це зарядка до 80-відсоткового рівня.

Нагадаємо, тримати телефон у ліжку чи під подушкою вночі, особливо заряджаючи його, не можна. Це ще один спосіб скоротити термін служби пристрою через накопичення тепла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що телефон може швидко сідати через деякі програми. Експерти виділяють щонайменше п’ять програм, які "пожирають" заряд смартфона.

Також ми писали, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.