Всього одне просте правило вбереже телефон від поломок: багато хто про нього не знає

Дотримуючись цих правил заряджання телефону, можна суттєво продовжити термін його служби.

Велику та важливу роль у смартфонах відіграють акумулятори. Саме від них залежить, наскільки довго телефон правильно функціонуватиме. Тому дуже важливо правильно ставити свій гаджет на зарядку, щоб не пошкодити, настільки важливий його елемент.

Яку помилку робить більшість користувачів при зарядці свого смартфона, через що акумулятор прослужив набагато менше, пояснює видання belnovosti. Зазначається, що так робить буквально кожен другий.

Як правильно заряджати свій телефон

Щоб акумулятор на вашому пристрої пропрацював набагато довше, його не можна розряджати в нуль, а також не варто і постійно заряджати гаджет до 100-відсоткового рівня. Такі стрибки поступово знижують місткість акумулятора вашого телефону.

Фахівці рекомендують не допускати повної розрядки телефону, а також поекспериментувати з частковим заряджанням, відключаючи гаджет від мережі до того, як рівень заряду досягне 100%. Оптимальний рівень заряду — 25-85%.

Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.