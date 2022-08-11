Чи можна залишати смартфон заряджатися всю ніч

Експерти розповіли, як грамотно заряджати смартфон

Звичку залишати мобільний телефон на зарядці на всю ніч мають більшість із нас. Однак багато хто не знає, що ця дія негативно впливає на акумулятор.

Експерти пояснили, чому нічна зарядка шкідлива для батареї смартфона. Виявляється, що регулярна зарядка до 100% рівня, як і відбувається вночі, у перспективі може негативно позначитися на ємності акумулятора, пише prostomob.

Як правильно заряджати смартфон

Необхідно уникати ситуацій, коли батарея пристрою розряджається до 0% і заряджається до 100%, оскільки деградація акумулятора помітно прискориться. Оптимальним варіантом є підтримання рівня заряду акумулятора в межах 30-80%.

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