Як використовувати режим польоту в смартфоні на землі: 4 хитрощі, про які мало хто здогадувався

Авіарежим на смартфоні може бути корисним, навіть якщо ви нікуди не летите

Якщо вам набридло перезавантажувати свій мобільний телефон щоразу, коли виникли проблеми зі зв’язком, не варто перенапружуватися. Як зазначають фахівці, включення лише однієї функції замінить звичайне перезавантаження пристрою. І це функція авіарежиму.

Як відомо з назви, режим польоту на смартфоні призначений для перельотів. Однак його можна використовувати й в інших ситуаціях, коли ви знаходитесь не в небі.

Як використовувати режим польоту у смартфоні

Як ми вже говорили, авіарежим можна використовувати замість перезавантаження, якщо виникли проблеми зі зв’язком. Якщо ви хочете, щоб ніхто не турбував дзвінками та повідомленнями. Функції, що не потребують підключення до мережі, залишаться доступними. Коли дали пограти з телефоном дитині — малюк нікому випадково не подзвонить і нічого не відправить. Коли потрібно прискорити зарядку смартфона та заощадити заряд батареї.

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Нагадаємо, що у випадку, якщо ваш смартфон не ловить мережу, деякі люди користуються холодильником. Крім цього незвичайного способу можна спробувати ще деякі лайфхаки, які дозволять уникнути походу з пристроєм до сервісного центру.