Як увімкнути VPN на телефоні: поради та рекомендації

VPN на Android дозволяє простіше та безпечніше отримувати доступ до сайтів та месенджерів.

Для доступу до деяких сайтів та месенджерів потрібно встановити впн на гаджет. Зробити це досить просто, проте у вас з’являються додаткові можливості в інтернеті. "Телеграф" ділиться порадами, як увімкнути та налаштувати VPN на Android.

Що таке VPN-сервіс і навіщо він потрібний

VPN скорочено від virtual private network – це віртуальна приватна мережа, яка є зашифрованим тунелем між двома пристроями. Насправді під час використання VPN-сервісів реальна IP-адреса користувача підміняється адресою VPN-сервера. І тоді його місце розташування та особистість замасковані, тому що запитуваний сайт бачить лише адресу, яку дав VPN.

На пристроях Android за замовчуванням стоїть VPN-клієнт, який підтримує протоколи PPTP, L2TP/IPSec та IPSec. У пізніших версіях операційної системи Android також підтримуються програми для доступу до VPN.

Налаштування VPN підключення використовується для різних цілей:

VPN-сервіс дозволяє користувачеві отримати доступ до будь-якого сайту та онлайн-сервісу конфіденційно та безпечно;

VPN дає доступ до сайтів та месенджерів, заблокованих на певній території;

користувач отримує анонімність, якщо йому потрібно приховати IP-адресу, місце розташування, історію відвідування сайтів і тип браузера, що використовується;

люди можуть змінювати свою геолокацію з метою шопінгу, наприклад, інтернет-магазини для різних країн пропонують ті самі товари за різними цінами;

VPN надає безпечне з’єднання між будинком та офісом, завдяки чому багато компаній організують свій VPN-канал, щоб співробітники на віддаленні могли підключатися до корпоративних мереж.

Як додати та використовувати мережу VPN-сервісів

1. Отримайте дані мережі VPN. Для цього встановіть спеціальну програму, яку можна отримати від свого адміністратора або завантажити в Google Play Маркеті.

2. На Android відкрийте програму "Параметри".

3. Виберіть "Мережа та Інтернет".

4. Далі виберіть VPN.

5. У правому верхньому куті натисніть "Додати".

6. Введіть інформацію, отриману від адміністратора.

7. Натисніть "Зберегти".

Як увімкнути VPN-сервіси на Android

Щоб підключити встановлений VPN до Android, виконайте такі дії.

1. На Android відкрийте програму "Параметри".

2. Виберіть "Мережа та Інтернет".

3. Виберіть мережу VPN.

4. Введіть ім’я користувача та пароль.

5. Виконайте команду "Підключитися". Якщо програму VPN вже встановлено, вона відкриється автоматично, і з’явиться індикатор підключення VPN.

Як змінити налаштування VPN-сервісу на Android

Налаштування вже встановленого у телефоні VPN-сервісу може змінюватись залежно від бажання користувача.

1. На Android відкрийте програму "Параметри".

2. Виберіть "Мережа та Інтернет".

3. Виберіть мережу VPN.

4. Поруч із потрібною мережею VPN торкніться піктограми параметрів Установки.

5. Якщо у вас встановлено програму VPN, вона відкриється автоматично.

6. Змініть та збережіть параметри VPN.

Як вимкнути або видалити мережу VPN на Android

1. На Android відкрийте програму "Параметри".

2. Виберіть "Мережа та Інтернет".

3. Виберіть мережу VPN.

4. Поруч із потрібною мережею VPN торкніться піктограми параметрів Установки.

5. Введіть команду, щоб вимкнути мережу VPN.

6. Щоб видалити VPN, виберіть відповідну команду.

Як виставити постійне підключення VPN на Android

1. Якщо потрібно, додайте мережу VPN.

2. На Android відкрийте програму "Параметри".

3. Виберіть "Мережа та Інтернет".

4. Потім виберіть мережу VPN.

5. Поруч із потрібною мережею VPN натисніть значок "Параметри".

6. Встановіть перемикач "Постійна VPN" та збережіть параметри.

Майте на увазі, якщо ви налаштували мережу VPN через програму, то функція "Постійна VPN" буде недоступною.

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Як видалити повідомлення про постійну мережу VPN на Android

У випадку, коли постійне підключення VPN припиняється, система надсилає повідомлення про це. Воно не піде з екрана, доки користувач знову не підключиться до мережі VPN. Щоб видалити це повідомлення, слід вимкнути функцію "Постійна VPN" для цієї мережі.

1. На Android відкрийте програму "Параметри".

2. Виберіть "Мережа та Інтернет".

3. Виберіть мережу VPN.

4. Поруч із потрібною мережею VPN торкніться піктограми параметрів Установки.

5. Вимкніть "Постійна VPN".

Чим можуть бути небезпечні безплатні VPN-сервіси

Майте на увазі, що сам собою VPN не дає повної анонімності. Наприклад, додаток будь-якої соцмережі може розкрити особистість користувача, дані про запити та відвідування сайтів, інформацію про дати та час підключення, MAC-адреси пристроїв і т.д. Також ця інформація доступна поліції.

Зламавши протокол і розшифрувавши конфіденційні дані, зловмисники мають можливість отримати доступ до будь-якої інформації, яку користувач передає через мережу. Тому слід вибирати VPN, які підтримують протоколи OpenVPN, WireGuard, IKEv2 або L2TP/IPSec.

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