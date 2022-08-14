Як підключити телефон до зарядки, щоб з ним нічого не трапилося: більшість робить це неправильно

Знаючи це "правило", ви зробите так, що ваш телефон прослужить набагато довше.

Щоб суттєво продовжити термін служби свого смартфона, його не можна залишати в розетці на всю ніч, а також важливо дотримуватись і правильної послідовності його підключення до мережі. Інакше ця зарядка може стати останньою для гаджета.

Як повідомляє видання belnovosti, це просте "правило" допоможе вберегти ваш пристрій від можливих поломок, пов’язаних із перепадами напруги. Порада: вивчіть його напам’ять, і проблем із гаджетом не буде.

Як правильно підключати телефон до розетки

Згідно з інструкціями багатьох виробників, потрібно спочатку підключити телефон до зарядного пристрою, а потім вставити зарядку в розетку. Робити саме в такому порядку потрібно для того, щоб уникнути короткого замикання, яке може вивести ваш гаджет з ладу. Зазначимо, що таке саме "правило" стосується і ноутбуків.

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А ось знімати свій телефон із зарядки рекомендується у зворотному порядку: спочатку дістається зарядний пристрій із розетки, а потім виймається кабель зарядки від гаджета.

Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.