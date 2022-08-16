Як очистити кеш на Андроїді: докладна інструкція

Щоб телефон працював швидко, якісно та не засмічувався непотрібною інформацією, періодично необхідно чистити кеш пам’ять

Пам’ять Андроїда періодично заповнюється через накопичення великої кількості тимчасових файлів, які в операційній системі автоматично не видаляються. Програми можуть зависати, працювати некоректно, видавати помилки. Якщо таке трапляється, то вам потрібно очистити кеш на Андроїд. Своєчасне визволення кешу допомагає оптимізувати роботу смартфона, а також продовжує термін функціонування гаджета.

У своїй статті "Телеграф" розповість, як можна очистити кеш на Android у різний спосіб.

Що таке кеш у телефоні: принцип дії та користь

Кеш у телефоні це область пам’яті, де знаходиться частина збережених часто використовуваних даних і оптимізовані налаштування користувача. Кеш спрощує та прискорює роботу операційної системи.

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Коли користувач вперше відвідує якийсь вебсайт або запускає мобільний додаток, зображення, аудіо, відео з youtube, файли та інший контент реєструється і зберігається в кеші. Також у кеші можуть бути налаштування користувача, бази даних і дані для входу в систему.

При повторному відвідуванні сайту або запуску програми, пристрій завантажує та обробляє дані набагато швидше, ніж уперше. Це відбувається завдяки тому, що в кеші вже містяться дані, і пристрою не потрібно знову завантажувати ті самі файли.

Навіщо потрібно чистити кеш

Однак згодом телефон, крім корисних файлів, збирає та накопичує багато непотрібних даних. Таким чином, в оперативній пам’яті залишається мало місця для нормальної роботи. Тому кеш періодично необхідно очистити, щоб звільнити місце для зберігання на пристрої більш важливих даних.

Зазвичай кеш чистять приблизно один раз на 3-6 місяців.

Очищення кешу допомагає усунути проблеми, видалити пошкоджені та некоректні файли та в результаті підвищити продуктивність роботи смартфона. З іншого боку, після очищення кешу програма може втратити частину збережених даних та оптимізованих під вас налаштувань.

Нема потреби занадто часто чистити кеш, оскільки він все одно відновлюватиметься. Ось тільки в процесі відновлення програма буде працювати трохи повільніше.

Як очистити кеш та дані на Android

У користувача є можливість зробити повне або вибіркове очищення, на власний розсуд залишивши потрібні файли. Майте на увазі, що в багатьох моделях телефонів процес очищення кешу може відрізнятися один від одного. Проте є загальні принципи та послідовність дій.

Представляємо інструкцію з очищення кешу на Android.

Послідовність кроків для повного очищення кешу:

Відкрийте "Параметри". Перейдіть до розділу "Сховище" або "Накопичувачі". Тут ви можете побачити, наскільки зайнята пам’ять телефону. У ньому виберіть "Внутрішнє сховище". Перед вами відкриється список встановлених на телефоні програм, а також скільки місця займає кожна з них. Натисніть "Дані кешу" та підтвердьте операцію.

Майте на увазі, що ці кроки очищають весь кеш додатків і ця дія необоротна. Інструкція підходить для більшості телефонів.

На різних моделях Android процес видалення кешу може виглядати інакше

Послідовність кроків для вибіркового очищення кешу:

Запустіть програму "Параметри". Натисніть розділ "Сховище". Виберіть "Інші програми", щоб переглянути всі програми, встановлені на вашому телефоні. Знайдіть саме ту програму, з якої потрібно очистити кеш, і натисніть на неї Натисніть "Очистити кеш".

Як очистити кеш браузера Chrome на Android

. Запустіть Chrome на Android. У верхньому правому куті браузера натисніть значок меню з трьома точками, щоб відкрити установки телефону. Натисніть "Історія". Виберіть "Очистити дані перегляду". У розділі "Основні" перевірте правильне встановлення прапорця. Тут ви також можете видалити файли cookie, дані сайту та стерти історію переглядів. У вкладці "Додатково" можна видалити збережені паролі, дані автоматичного заповнення та налаштування сайту. Виберіть діапазон часу, за який хочете почистити кеш — останню годину, останні 24 години, 7 днів або весь час. Здійсніть команду "Очистити дані".

Посібник з ручного очищення телефону

Для досвідченого користувача не важко вручну чистити пам’ять телефону.

Це тривалий, але надійніший спосіб

Для його виконання потрібно вивчити вміст системних папок Android. Це можна зробити з допомогою менеджерів файлів, наприклад, через File Manager. Щоб виділити місце у внутрішній пам’яті, потрібно окремо видалити непотрібні файли в папках програм, які найчастіше використовуються.

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