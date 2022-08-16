Як очистити кеш на Андроїді: докладна інструкція
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Щоб телефон працював швидко, якісно та не засмічувався непотрібною інформацією, періодично необхідно чистити кеш пам’ять
Пам’ять Андроїда періодично заповнюється через накопичення великої кількості тимчасових файлів, які в операційній системі автоматично не видаляються. Програми можуть зависати, працювати некоректно, видавати помилки. Якщо таке трапляється, то вам потрібно очистити кеш на Андроїд. Своєчасне визволення кешу допомагає оптимізувати роботу смартфона, а також продовжує термін функціонування гаджета.
У своїй статті "Телеграф" розповість, як можна очистити кеш на Android у різний спосіб.
Що таке кеш у телефоні: принцип дії та користь
Кеш у телефоні це область пам’яті, де знаходиться частина збережених часто використовуваних даних і оптимізовані налаштування користувача. Кеш спрощує та прискорює роботу операційної системи.
Коли користувач вперше відвідує якийсь вебсайт або запускає мобільний додаток, зображення, аудіо, відео з youtube, файли та інший контент реєструється і зберігається в кеші. Також у кеші можуть бути налаштування користувача, бази даних і дані для входу в систему.
При повторному відвідуванні сайту або запуску програми, пристрій завантажує та обробляє дані набагато швидше, ніж уперше. Це відбувається завдяки тому, що в кеші вже містяться дані, і пристрою не потрібно знову завантажувати ті самі файли.
Навіщо потрібно чистити кеш
Однак згодом телефон, крім корисних файлів, збирає та накопичує багато непотрібних даних. Таким чином, в оперативній пам’яті залишається мало місця для нормальної роботи. Тому кеш періодично необхідно очистити, щоб звільнити місце для зберігання на пристрої більш важливих даних.
Очищення кешу допомагає усунути проблеми, видалити пошкоджені та некоректні файли та в результаті підвищити продуктивність роботи смартфона. З іншого боку, після очищення кешу програма може втратити частину збережених даних та оптимізованих під вас налаштувань.
Нема потреби занадто часто чистити кеш, оскільки він все одно відновлюватиметься. Ось тільки в процесі відновлення програма буде працювати трохи повільніше.
Як очистити кеш та дані на Android
У користувача є можливість зробити повне або вибіркове очищення, на власний розсуд залишивши потрібні файли. Майте на увазі, що в багатьох моделях телефонів процес очищення кешу може відрізнятися один від одного. Проте є загальні принципи та послідовність дій.
Представляємо інструкцію з очищення кешу на Android.
Послідовність кроків для повного очищення кешу:
- Відкрийте "Параметри".
- Перейдіть до розділу "Сховище" або "Накопичувачі". Тут ви можете побачити, наскільки зайнята пам’ять телефону.
- У ньому виберіть "Внутрішнє сховище". Перед вами відкриється список встановлених на телефоні програм, а також скільки місця займає кожна з них.
- Натисніть "Дані кешу" та підтвердьте операцію.
Майте на увазі, що ці кроки очищають весь кеш додатків і ця дія необоротна. Інструкція підходить для більшості телефонів.
Послідовність кроків для вибіркового очищення кешу:
- Запустіть програму "Параметри".
- Натисніть розділ "Сховище".
- Виберіть "Інші програми", щоб переглянути всі програми, встановлені на вашому телефоні.
- Знайдіть саме ту програму, з якої потрібно очистити кеш, і натисніть на неї
- Натисніть "Очистити кеш".
Як очистити кеш браузера Chrome на Android
- . Запустіть Chrome на Android.
- У верхньому правому куті браузера натисніть значок меню з трьома точками, щоб відкрити установки телефону.
- Натисніть "Історія".
- Виберіть "Очистити дані перегляду".
- У розділі "Основні" перевірте правильне встановлення прапорця. Тут ви також можете видалити файли cookie, дані сайту та стерти історію переглядів.
- У вкладці "Додатково" можна видалити збережені паролі, дані автоматичного заповнення та налаштування сайту.
- Виберіть діапазон часу, за який хочете почистити кеш — останню годину, останні 24 години, 7 днів або весь час.
- Здійсніть команду "Очистити дані".
Посібник з ручного очищення телефону
Для досвідченого користувача не важко вручну чистити пам’ять телефону.
Для його виконання потрібно вивчити вміст системних папок Android. Це можна зробити з допомогою менеджерів файлів, наприклад, через File Manager. Щоб виділити місце у внутрішній пам’яті, потрібно окремо видалити непотрібні файли в папках програм, які найчастіше використовуються.
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