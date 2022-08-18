Як змінити мову на телефоні: покрокова інструкція

Дізнайтеся, як легко змінити мову інтерфейсу в телефоні

У вас в руках новий телефон і ви хочете зробити його зручним для користування? Наприклад, дізнатися секрети свого смартфона та змінити мову інтерфейсу, клавіатури та додатків google. Вбудовані послуги дозволяють дуже просто це здійснити. Детальну інструкцію про налаштування мови у смартфоні читайте у нашій статті.

Спочатку всі смартфони йдуть із заводськими установками, але ви можете підлаштувати їх під свої уподобання, вибрати та змінити мову за кілька кроків. Принцип зміни мови буде загальним, але можливі деякі нюанси, які залежать від моделі вашого телефону та операційної системи: Android, iOS та інша.

Це налаштування андроїда допоможе вам зробити так, що інформація на ньому і всі сторінки інтерфейсу будуть зображатися тією мовою, яку ви оберете.

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Як змінювати мовні налаштування на телефоні

Зайдіть у налаштування телефону. Зазвичай значок має вигляд шестерні. У списку Настройок виберіть пункт Система. Якщо цього пункту немає, тоді в цьому розділі натисніть Особисті дані. Далі у розділі Система або Особисті дані натисніть Мова та введення. Виберіть Мови. Тут ви можете вибрати мову, наприклад, російську чи англійську. Якщо потрібної мови у списку немає, натисніть Додати мову. Наприклад, якщо немає англійської, її можна додати. Відкриється новий розширений список, де подано всі мови. Перегляньте сторінку та виберіть потрібну вам мову. Далі система може запропонувати вибрати регіон. Ця мова з’явиться у списку на сторінці Мови. Щоб встановити потрібну мову за промовчанням, перетягніть її зі списку на самий верх.

Після встановлення та збереження мовних налаштувань телефон перейде на вибрану мову.

Після зміни мови всі повідомлення системи, а також інформація буде представлена цією мовою.Так що будьте готові до того, що всі повідомлення системи, а також інформація буде представлена цією мовою.

Як змінити мову на клавіатурі

Майте на увазі, що після зміни мови інтерфейсу розкладка на клавіатурі не зміниться. Її потрібно налаштувати окремо. Це робиться також у меню Налаштування – Мова та введення, тільки вибирається пункт Поточна клавіатура. А далі відзначаєте і зберігаєте розкладку, залежно від того, якою вам потрібна мова.

Інший варіант – змінити мову на клавіатурі в режимі набору тексту. У налаштуваннях виберіть потрібну розкладку, а в ній додайте потрібну вам мову.

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Як змінити мовні налаштування у вебінтерфейсі

Якщо ви користуєтеся різними програмами та іншими сервісами google на андроїді, там доведеться окремо змінювати мову.

На пристрої Android зайдіть до Установки. Далі виберіть Google. Потім натисніть Керування обліковим записом Google. Знайдіть пункт Особиста інформація. Перейдіть до розділу Загальні налаштування вебінтерфейсу. Виберіть Мова. Виконайте команду Змінити. В результаті пошуку виберіть зі списку необхідну вам мову. Щоб підтвердити, натисніть Вибрати.

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