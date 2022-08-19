Як зробити скриншот на телефоні різними способами

Як правильно робити скриншоти на екрані смартфона: багато способів схожі між собою, але кожна модель телефону має нюанси.

Скриншоти або знімки екрана телефону можуть знадобитися в різних ситуаціях: наприклад, щоб зберегти собі велике зображення, не забути важливу інформацію, поділитися з друзями своїми рекордами у грі або залишити на згадку фрагмент листування.

У цій статті "Телеграф" розгляне різні способи, як можна зробити знімок екрана на телефоні Apple iPhone, Android, Samsung, Xiaomi та ін.

Як зробити скриншот на Android:

Знімок екрана на смартфоні Андроїд може виконуватися по-різному, залежно від виробника, моделі телефону та версій операційної системи.

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Сучасні моделі смартфона Android для скриншота вимагатимуть зробити однакову послідовність дій. Однак давніші моделі та старі платформи андроїд мають свої особливості для цієї функції.

Відкрийте на телефоні необхідний екран, фото якого потрібно зробити. Одночасно натисніть кнопку живлення та кнопку зменшення гучності та за необхідності утримуйте їх кілька секунд. Дочекайтесь характерного звуку та появи зменшеного зображення на екрані – це підтвердження того, що скриншот зроблено. Іноді ці кнопки потрібно затискати протягом кількох секунд, щоб на екрані телефону з’явилася опція "Скриншот".

Найпоширеніший спосіб зробити скриншот на телефоні

Як зробити скриншот на телефоні Samsung

Є кілька способів, як можна виконати знімок екрана на смартфонах Samsung.

Спосіб 1. Можна зробити скриншот на смартфоні Samsung стандартним для андроїд чином. Для цього потрібно одночасно натиснути клавішу живлення та клавішу зменшення гучності. На деяких моделях телефону потрібно утримувати ці кнопки протягом певного часу.

Спосіб 2. У старіших моделях Samsung, на яких є механічна кнопка "Додому", для скриншота екрана потрібно одночасно натиснути та утримувати кнопки "Додому" та "Харчування".

Спосіб 3. На смартфоні Samsung Galaxy S можна робити скриншот екрана долонею. Для встановлення такого режиму необхідно виконати послідовність команд.

На екрані просто потрібно провести рукою

Команди для Samsung Galaxy S:

Зайдіть до меню "Налаштування". Знайдіть пункт "Додаткові функції". Виберіть "Рух і жести". Виставте активне значення у рядку "Знімок екрана долонею". Після того, як ви проведете по екрану Samsung рубом або тильною стороною долоні, у вас вийде скриншот.

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Як зробити скриншот на телефоні Xiaomi

На телефонах Xiaomi також є кілька способів зробити знімок з екрана.

Спосіб 1. Натисніть клавішу живлення та клавішу зменшення гучності, щоб зробити фотознімки. Утримання цих клавіш на кілька секунд викликає характерний звук і спалах екрана – це буде підтвердженням зробленого скриншота.

Спосіб 2. Двома руками можна одночасно натиснути механічну кнопку "Гучність вниз" і сенсорну кнопку "Меню" внизу дисплея телефону. Ви отримаєте екран екрана.

Спосіб 3. Пізні версії MIUI, починаючи з сьомої, мають на панелі сповіщень швидкий доступ до налаштувань. Знайдіть у них іконку з ножицями. При її натисканні ви отримаєте скриншот екрана.

Спосіб 4. У багатьох смартфонах з версією MIUI 8 є функція, яка дозволяє робити знімок з екрана за допомогою трьома пальцями вниз по екрану. Для цього потрібно перейти в "Налаштування", меню "Додатково", пункт "Скриншоти" та увімкнути функцію створення скриншота жестом.

Цю функцію також можна змінити у налаштуваннях

Як зробити скриншот на iPhone

Так само можна зробити знімок з екрана в операційній системі ios на iPhone. Після того, як знімок виконаний, у нижньому кутку екрану iPhone має ненадовго з’явитися мініатюрка скриншота.

Варіант 1. У смартфоні iPhone з функцією Face ID можна зробити скриншот екрана, якщо одночасно натиснути бічну кнопку та кнопку збільшення гучності, після чого потрібно швидко відпустити обидві кнопки.

Варіант 2. У телефонах iPhone з Touch ID знімок роблять, одночасно затиснувши бічну кнопку та кнопку "Додому", а потім швидко відпустивши їх.

Варіант 3. У моделях iPhone з Touch ID зробити знімок з екрана екрану можна одночасно натиснувши верхню кнопку і кнопку "Додому".

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