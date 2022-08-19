Як заряджати смартфон за допомогою PowerBank, щоб не нашкодити гаджету: цю помилку робить кожен

Якщо телефон неправильно заряджається через портативний зарядний пристрій, можна зашкодити телефону.

Що може бути простішим, ніж поставити телефон на зарядку ? А виявляється навіть для цього є свої правила. Також є свої певні правила і для використання PowerBank, про які ми хочемо сьогодні розповісти.

Як повідомляє belnovosti, багато власників смартфонів все ж таки припускаються помилок, заряджаючи телефон за допомогою PowerBank. Що ж потрібно робити, щоби не нашкодити гаджету.

Як правильно заряджати смартфон від PowerBank

Одна з найпоширеніших помилок – це класти портативний зарядний пристрій у рюкзак або сумку після того, як до нього увімкнули телефон. Фахівці так робити не рекомендують, і на це є дві причини:

По-перше, при зарядці телефон і PowerBank не можна накривати, щоб не призвести до перегріву. Це не тільки збільшує час заряджання, а й скорочує термін служби батареї.

По-друге, якщо постійно носити кабель та PowerBank у сумці, може розхитатися роз’єм.

Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.