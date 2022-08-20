Як поставити пароль на Android: покрокова інструкція

Щоб ніхто, крім вас, не міг скористатися гаджетом, можна поставити пароль на телефон.

Сучасний телефон і планшет на Android має багато способів захисту, щоб сторонні люди не могли дістатися до вашої конфіденційної інформації, дзвонити та використовувати пристрій.

"Телеграф" у своїй статті розповість, як поставити пароль на телефон, а також, як проводиться блокування пристрою за допомогою текстового пароля, графічного ключа, ПІН-коду, відбитка пальця та інших способів. Також можна дізнатися про налаштування розблокування екрана різними способами за допомогою Smart Lock, розпізнавання обличчя та голосу.

Встановлення текстового пароля, графічного ключа та ПІН-коду

Операційна система телефону має стандартний спосіб встановлення пароля. Однак майте на увазі, що зовнішній вигляд налаштувань кожного телефону може відрізнятися один від одного.

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Можливі способи блокування пристрою:

Графічний ключ – розблокування здійснюється шляхом з’єднання пальцем заданої послідовності точок на екрані телефону.

ПІН-код – це цифровий пароль, який може містити мінімум 4 цифри.

Пароль — включає довільні літери, знаки, цифри і містить не менше 4 символів.

Як поставити пароль на андроїд: покроково

Щоб встановити пароль на Android, зайдіть у налаштування телефону. Відкрийте параметри безпеки Android, вибравши пункт "Безпека" або "Екран блокування та безпеки". Натисніть "Блокування екрану" або "Тип блокування екрану". Якщо раніше у вас вже було налаштовано блокування, при вході до цього розділу налаштувань вам потрібно ввести попередній ключ або пароль. Виберіть один спосіб розблокування, який вам необхідний – пароль, PIN-код або графічний ключ. Придумайте свій код або пароль на Android та введіть його у відповідне поле або проведіть пальцем на екрані, з’єднавши кілька точок таким чином, щоб створити унікальний візерунок. Натисніть "Продовжити". Далі система попросить підтвердити пароль, і вам потрібно ввести такий самий пароль або код. Натисніть "Ок" для підтвердження.

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На цьому налаштування пароля завершено. Тепер при черговому увімкненні екрана телефону для його розблокування вам доведеться вводити встановлений пароль. Також цей пароль буде запитуватись при доступі до налаштувань безпеки Android.

Додаткові параметри безпеки та блокування Android

Після встановлення пароля ви можете налаштувати додаткові опції, які знаходяться на вкладці "Безпека":

Налаштувати сканер відбитка за його наявності.

Налаштувати час автоблокування, тобто. вказати проміжок часу, через який смартфон автоматично заблокується паролем.

Активувати блокування кнопкою живлення – ця опція дозволяє заблокувати смартфон відразу після натискання кнопки живлення.

Вибрати текст на головний екран, який висвічуватиметься на вашому телефоні.

Увімкнути Smart Lock – додатковий пункт розумного блокування, який може бути на Android вище п’ятої версії телефону.

Можливості Smart Lock на Android та як налаштувати

Сучасний Android надає додаткові можливості для розблокування пристрою для свого власника. Функція Smart Lock була розроблена для того, щоб зробити використання телефону максимально зручним та дозволяє вибірково блокувати телефон за певних умов використання.

Параметри Smart Lock для Android

Фізичний контакт – телефон чи планшет не блокується до того часу, поки власник із нею контактує і рухає – тримає у руках, натискає, дивиться, кладе у кишеню тощо. Цю інформацію телефон зчитує зі своїх датчиків.

Безпечні місця – якщо увімкнено місцезнаходження, пристрій залишатиметься розблокованим, якщо вказати місця, де не потрібно блокувати екран.

Надійні пристрої – Ви можете встановити пристрої, які підключатимуться до Bluetooth, щоб телефон залишався розблокованим.

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Розпізнавання обличчя — блокування автоматично знімається, якщо на пристрій дивиться його власник. Для такого розблокування потрібна наявність передньої камери.

Розпізнавання голосом – телефон реагує на голос власника, і зняття блокування відбувається після аутентифікації вимовленої власником фрази "Ок, Google". Щоб налаштувати цю функцію Smart Lock, потрібно увімкнути опцію "Розпізнавати Ok Google на будь-якому екрані".

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