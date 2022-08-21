Як вимкнути переадресацію дзвінка на телефоні: покрокова інструкція

Переадресація виклику на телефоні дозволяє користувачеві залишатися на зв’язку без проблем, а вхідні дзвінки при цьому направити на телефон, з якого абонент отримає відповідь.

На сучасних телефонах існує функція переадресації дзвінків. Ця зручна, на перший погляд, опція може іноді нашкодити своєму господареві. Що означає переадресація дзвінків, чим вона небезпечна, як вимкнути переадресацію дзвінка на телефон і як поставити цю функцію на мобільний пристрій, читайте у статті "Телеграф".

Що таке переадресація дзвінків

Переадресація є автоматичною дією, яка перенаправляє вхідні дзвінки з одного номера на інший. Переадресація надається та регулюється через операторів стільникового зв’язку.

При використанні гаджета з двома SIM-картками можна активувати функцію "Доступність обох SIM-карток". У цьому випадку буде переадресовано дзвінки телефону з однієї SIM-картки на іншу і навпаки.

Для налаштування переадресації необхідно перевірити, чи ваш оператор зв’язку підтримує цю опцію.

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Які бувають види переадресації на телефон

Існує кілька видів переадресації дзвінків залежно від мети.

переадресація дзвінків проводиться завжди на певний телефон, що практично при заміні старого номера на новий;

якщо основна лінія користувача зайнята іншим дзвінком, перший дзвінок перенаправляється на інший номер телефону;

якщо основний номер не відповідає на дзвінок протягом певного часу, вмикається переадресація;

якщо абонент не активний, знаходиться поза зоною доступу мережі або його номер вимкнено – можна використовувати переадресацію дзвінка.

Переваги та недоліки переадресації на телефоні

Якщо ви змінюєте старий номер мобільного телефону на новий, то завдяки функції переадресації голосовий автовідповідач сповістить про це абонентів і продиктує ваш номер, і тоді вони зможуть до вас додзвонитися.

При цьому стару SIM-картку можна витягти з телефону, вона вже не знадобиться, оскільки операція з переадресації виконується оператором.Майте на увазі, якщо баланс SIM-карти, з якою ви хочете проводити переадресацію, нульовий, тоді функція не працюватиме.

Однак майте на увазі, що переадресація та передача розмови на інший пристрій дозволяє стороннім людям чути вашу приватну розмову.

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Як дізнатися про прослуховування телефону

Щоб дізнатися, прослуховується телефон чи ні, і як можна вимкнути прослуховування, потрібно набрати спеціальні коди та комбінації клавіш.

Введіть код *♯ 21♯ і натисніть дзвінок. Після цього в віконці видається інформація про переадресацію ваших дзвінків і смс. Тобто, якщо ви для якихось цілей встановлювали на своєму телефоні переадресацію, то ця команда покаже вам ваші номери.

А ось команда *#62# — це системна переадресація, яку підключає оператор мобільного зв’язку. А наведені номери використовуються для послуг: "Вам дзвонили", "Голосова пошта" та ін.

Як вимкнути прослуховування телефону

Якщо ви вважаєте, що ваш телефон прослуховується, для відключення функції переадресації потрібно набрати комбінацію ♯ ♯ 002 ♯ і натиснути дзвінок. З’явиться повідомлення про видалення всіх переадресацій.

Як включити переадресацію на Андроїд

Активація функції призведе до переадресації всіх вхідних дзвінків на вказаний номер і буде діяти доти, доки ви її не відключите.

Відкрийте програму "Телефон". У верхньому куті натисніть "Меню". Виберіть "Параметри". Перейдіть на вкладку "Установки дзвінків". На пристрої з двома SIM-картами зайдіть до "Акаунти для дзвінків" та виберіть потрібну SIM-картку. Увійдіть до розділу "Переадресація дзвінків". У налаштуваннях цього розділу виберіть один із видів переадресації. Введіть номер, з якого ви бажаєте отримувати вхідні дзвінки, та натисніть "Увімкнути".

Як увімкнути переадресацію дзвінків на iPhone

Після введення нового номера телефону всі вхідні дзвінки переадресовуватимуться на нього. Після цього на ваш телефон більше не будуть постійно дзвонити, натомість він відправить дзвінки на вказаний номер.

Відкрийте "Телефон". Виберіть "Переадресація дзвінка" та увімкніть його. У текстовому полі введіть номер телефону, на який потрібно переадресовувати всі вхідні дзвінки. Збережіть зміни та вийдіть із налаштувань, щоб переадресація виклику набула чинності.

Як вимкнути переадресацію дзвінків на Андроїд

Якщо вам більше не потрібно, щоб дзвінки надходили на інший телефон, можна переадресувати функцію переадресації.

Зайдіть у програму "Телефон". Натисніть у верхньому куті "Меню". Виберіть "Параметри". Перейдіть на вкладку "Установки дзвінків". Увійдіть до розділу "Переадресація дзвінків". Тут вимкніть переадресацію дзвінків, вибравши команду "Скасувати переадресацію".

Як вимкнути переадресацію дзвінків на iPhone

Зайдіть в меню "Налаштування" Відкрийте пункт "Телефон". У розділі "Дзвінки" виберіть "Переадресація". Переведіть перемикач у положення "Вимк".

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Як вимкнути переадресацію дзвінків в Інтернет-помічнику

Авторизуйтесь в Інтернет-помічнику. Якщо раніше ви ним не користувалися, тоді вам потрібно залогінитись і встановити пароль. Зайдіть до розділу "Послуги та сервіси". Виберіть "Переадресація". Тут перегляньте умови переадресації та виберіть потрібне вам. Натисніть кнопку "Вимкнути" навпроти вибраного виду переадресації. Також можна натиснути "Видалити всі переадресації", якщо вам потрібне скасування переадресації, яка була раніше встановлена на телефон. Натисніть "Ок", щоб підтвердити свої дії.

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