Чому не можна повністю розряджати новий телефон: багато хто робить фатальну помилку

З тільки купленим гаджетом потрібно поводитися дуже обережно.

Основну роль у житті кожного смартфона грає акумулятор, адже саме від його роботи залежить, наскільки довго і без перебоїв функціонуватиме гаджет. Тому дуже важливо правильно ставити свій гаджет на зарядку, і дотримуватися кількох найпростіших правил при покупці нового смартфона.

Списком заборонених дій поділилося видання belnovosti. І як зазначається у курсі про ці заборони далеко не всі. Щобільше, багато хто якраз ці процеси одразу і здійснює.

Що не можна робити з телефоном відразу після покупки

Повна розрядка — жодної потреби у проведенні цієї дії немає. Це звичка з минулого, яку варто вже забути. Нові акумулятори для телефонів повної розрядки не потребують.

Відкладати зарядний пристрій "на потім" — заряджати новий телефон можна тільки його "рідною" зарядкою, і в жодному разі не дешевим аналогом або тим, що залишився після попереднього гаджета.

Відразу встановлювати багато додатків — спочатку краще переглянути ті програми, які там вже є, і видаліть ті, якими не користуватиметеся. І тільки потім починайте завантажувати свої улюблені ігри чи потрібні програми.

Відразу віддавати смартфон дитині — щоб убезпечити дитину від відвідувань заборонених та небезпечних сайтів, а також завантаження додатків із небезпечних джерел, потрібно активувати кілька важливих функцій. Наприклад — "батьківський контроль".

Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.