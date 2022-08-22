Як подивитися свій номер телефону: ТОП-7 різних способів

Дізнатися свій номер телефону, навіть якщо ви забули його, можна не одним, а кількома способами.

Люди з різних причин можуть знати свій номер телефону. Хтось просто забув. У когось не виникало потреби вчити його напам’ять. А хтось має занадто багато sim карт, щоб усі їх запам’ятовувати, наприклад, особистих або по роботі.

Якщо раптом вам знадобилося дізнатися свій номер телефону, це зовсім нескладно зробити. Причому є різні способи, про які ми розповімо в нашій статті.

Як дізнатися свій номер телефону за документами

На жаль, на самій карті номер не вказаний, тому що вона дуже маленька і його просто буде не видно. Але в тому випадку, якщо ви зберегли упаковки з-під цієї карти, то вам не важко відновити в пам’яті свій номер телефону.

На коробці, а також на пластиковій частині сім-карти завжди вказано поточний номер. Отже, просто уважно подивіться на ці предмети, і ви знайдете свій номер телефону. А у контрактного абонента номер телефону має бути зазначений у договорі.

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Як дізнатися свій номер телефону через налаштування

Це, мабуть, найпростіший і універсальний спосіб дізнатися свій номер.

Для цього сімкарта повинна бути вставлена в телефон.

Вам залишається лише пошукати відповідний пункт меню у налаштуваннях.

На iPhone дізнатися свій номер телефону вийде, просто відкривши в системному меню розділ "Телефон" та вибравши рядок "Мій номер".

На Android потрібно пошукати в меню пункт "SIM картки та мобільні мережі" або зайти в пункт "Про телефон", далі вибрати пункт "Загальна інформація", а потім "Статус SIM картки".

На старіших і найпростіших моделях телефонів достатньо відкрити пункт меню "Контакти" та знайти запис "Мій номер".

Як з’ясувати свій номер телефону через код USSD

USSD запит (Unstructured Supplementary Service Data) – стандартний сервіс у мережах GSM, який допомагає організувати інтерактивний зв’язок між абонентом мережі та сервісним додатком за допомогою коротких повідомлень.

Ці сервісні команди дають можливість користувачам дізнаватися безліч корисної інформації про телефон, у тому числі свій номер. Для цього потрібно набрати на телефоні відповідний код та зробити дзвінок.

Примітно, що українські оператори мобільного зв’язку у своїх мережах для зручності уніфікували і зробили єдиним цей код. Так, щоб дізнатися свій номер для операторів Водафон Україна, Київстар та Лайфсел, потрібно надати запит у вигляді *161# з наступним натисканням кнопки виклику.

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Як визначити свій номер телефону через мобільний додаток оператора

За допомогою мобільних програм операторів зв’язку можна керувати своїми дзвінками, контролювати їх, а також поповнювати рахунок. Завантажити мобільний додаток можна в Google Play або App Store.

Мобільний додаток містить, зокрема інформацію про номер телефону зареєстрованого абонента. Вона доступна на головному екрані програм.

Як дізнатися свій номер телефону на гарячій лінії оператора зв’язку

Попри появу мобільних програм, послуга дзвінок на гарячу лінію операторів мобільного зв’язку все одно популярна. Найчастіше нею користуються люди старшого віку.

Vodafone:

111 – з мобільного Vodafone в Україні;

0800400111 – з будь-якого номера в Україні для абонентів інших операторів;

380 500 400 111 – з мобільного Vodafone у роумінгу.

Щоб уточнити номер телефону в оператора, потрібно здійснити дзвінок за відповідними телефонами

Київстар:

466 – з мобільних телефонів Київстар;

0800300466 – з міських номерів по Україні;

Lifecell:

5433 – з мобільного телефону lifecell;

0 800 20 5433 – зі стаціонарного та мобільного телефону в Україні.

Як дізнатися свій номер телефону в онлайн чаті

Кожен оператор зв’язку на сайті має можливість зайти в чат, щоб зв’язатися зі службою підтримки. Тут також можна поставити запитання та дізнатися свій номер телефону. Але для цього доведеться пройти просту та швидку процедуру ідентифікації.

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Як визначити свій номер за дзвінком

Логічно, що можна зателефонувати комусь і спитати свій номер. Коли ви набираєте зі свого телефону чийсь номер, на телефоні у вашого абонента висвічується номер вашого телефону, з якого ви йому дзвоните.

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