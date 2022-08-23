Як прискорити зарядку смартфона: спосіб всього з одним натисканням клавіші

Багато власників мобільних телефонів навіть не підозрюють про користь цієї функції

Сучасні мобільні пристрої мають один істотний недолік, який здатний роздратувати навіть самого врівноваженого користувача гаджетів, — у них завжди сідає батарея. Якщо часу в обріз, а заряджений смартфон ван потрібен якомога раніше, можна прискорити зарядку телефону натисканням лише однієї кнопки.

Більшості власників мобільних телефонів відомо про таку функцію, як режим польоту. Його ще називають авіарежимом. Увімкнення цієї функції допоможе суттєво прискорити зарядку смартфона.

Як прискорити зарядку смартфона

Режим польоту є на всіх моделях сучасних смартфонів, навіть в застарілих гаджетів. При включенні авіарежиму швидкість зарядки пристрою може збільшитись на 1,5-20%.

Крім того, цей режим може заощадити заряд батареї, якщо він наближається до нуля.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, щоб смартфон швидше зарядився. Ці 9 хитрощів виручать у випадку, коли в найневідповідніший момент ваш смартфон почне сигналити червоним індикатором.