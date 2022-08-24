Як не треба заряджати смартфон: поширені помилки, що призводять до поломки

Здійснюючи ці помилки, ви швидше зношуєте свій телефон, що призводить до поломок.

При зарядці смартфона ми часто робимо різні помилки, які "вбивають" ваш пристрій. Наприклад, залишаємо мобільний на зарядці на всю ніч, чого робити небажано, адже це шкодить батареї. Однак таких помилок набагато більше.

Усього є п’ять найпоширеніших помилок при зарядці телефону, що скорочують термін його служби, пише belnovosti. Якщо постійно робити ці помилки, то це може швидко привести акумулятор смартфона в непридатність.

Як не можна заряджати телефон

Не можна використовувати неякісні зарядні пристрої.

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Не можна заряджати телефон пошкодженими пристроями та кабелями, навіть якщо пошкодження незначні.

Не варто повністю розряджати телефон, адже це знижує місткість акумулятора.

Забудьте про використання смартфона під час заряджання.

Не кладіть телефон, під’єднаний до мережі, під подушку, адже це призводить до перегріву батареї.

Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.