Чому не заряджається телефон: ці помилки допускає кожен другий

Причин проблеми, що виникла, може бути декілька

Що може бути простішим, ніж поставити телефон на зарядку? Але навіть із цією простою дією виникають проблеми. Наприклад, ваш улюблений гаджет просто не хоче заряджатися на зарядці.

"Телеграф" розповідає про найпоширеніші помилки, які виникають при зарядці смартфона і що робити в такій ситуації.

Чому мобільний телефон не заряджається

Перевірте, чи взагалі працює розетка. Якщо з нею все нормально, перевірте адаптер, наприклад, спробувавши зарядити телефон від ноутбука.

Причиною проблем із зарядкою також може бути несправність кабелю, що трапляється, коли ви користуєтеся телефоном під час зарядки. Спробуйте з іншим кабелем.

Проблемою може бути й те, що пристрій не заряджається через засмічення роз’єму для зарядки. В цьому випадку його слід прочистити.

Якщо проблему не буде вирішено перерахованими вище способами, тоді вже доведеться відвідати сервісний центр.

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