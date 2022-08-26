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Точно не вимкнеться у невідповідний момент: як продовжити заряд смартфона

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як зберегти заряд акумулятора телефону на довше — лайфхак Новина оновлена 26 серпня 2022, 11:04
Як зберегти заряд акумулятора телефону на довше — лайфхак

Так, це не допоможе протягнути вам цілий день, але заощадить пару годин.

Напевно, хоч раз у житті кожен з нас потрапляв у таку не зовсім приємну ситуацію, коли телефон сідав у невідповідний момент, а підзарядити його не було можливості. З одного боку, щоб уникнути подібного, можна носити з собою портативне зарядне, про певні правила використання якого ми вже писали раніше, проте не всі вони є, та й часто можливості немає його з собою носити. Як продовжити час роботи свого смартфона на одному заряді?

Зробити це досить просто, якщо знати, які настройки потрібно змінити, щоб батарея телефону довше тримала заряд, пише belnovosti. Що ж міняти?

Як продовжити заряд смартфона

  • Перше — вимкніть GPS, адже він з’їдає дуже багато заряду.
  • Друге — вимкніть фонову активність програм та сповіщення від програм.
  • І третє – увімкніть режим енергоощадження. Однак його не варто запускати без нагальної потреби.

Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.

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#Мобільний телефон #Зарядка #Телефон #Зарядка телефонів #Зарядка смартфона