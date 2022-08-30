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Чому категорично не можна залишати зарядку в розетці: названо головну небезпеку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Чому категорично не можна залишати зарядку в розетці: названо головну небезпеку Новина оновлена 30 серпня 2022, 10:40

Подібні помилки робить кожен користувач.

Мало хто знає, чи потрібно виймати зарядний пристрій з розетки після того, як гаджет зарядився, а від цього може залежати безпека цілого будинку, в якому ви проживаєте, включаючи всіх його мешканців. Одна проста дія, і ви захищені.

Про те, що може статися, якщо не відключати зарядний пристрій від мережі, пише belnovosti. Якщо у вас є така звичка, скоріше позбавляйтеся її.

Чому не можна залишати зарядку в розетці

  1. По-перше, це найпростіше дотримання правил пожежної безпеки, адже через стрибок напруги або при ударі блискавки може початися спалах.
  2. Друге правило більше стосується власників домашніх вихованців. Цікаві тварини можуть зацікавитися кабелем від зарядки і почати грати, і навіть погризти. Якщо зарядний пристрій буде увімкнутий до мережі, ваш котик або собачка можуть також постраждати. Плюс потрібно купувати нове зарядне (або навіть вихованця).

Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.

Теги:
#Мобільний телефон #Зарядка #Телефон