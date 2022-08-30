Чому категорично не можна залишати зарядку в розетці: названо головну небезпеку

Подібні помилки робить кожен користувач.

Мало хто знає, чи потрібно виймати зарядний пристрій з розетки після того, як гаджет зарядився, а від цього може залежати безпека цілого будинку, в якому ви проживаєте, включаючи всіх його мешканців. Одна проста дія, і ви захищені.

Про те, що може статися, якщо не відключати зарядний пристрій від мережі, пише belnovosti. Якщо у вас є така звичка, скоріше позбавляйтеся її.

Чому не можна залишати зарядку в розетці

По-перше, це найпростіше дотримання правил пожежної безпеки, адже через стрибок напруги або при ударі блискавки може початися спалах. Друге правило більше стосується власників домашніх вихованців. Цікаві тварини можуть зацікавитися кабелем від зарядки і почати грати, і навіть погризти. Якщо зарядний пристрій буде увімкнутий до мережі, ваш котик або собачка можуть також постраждати. Плюс потрібно купувати нове зарядне (або навіть вихованця).

Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.