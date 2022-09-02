Чи вимикати телевізор на ніч з розетки: цієї помилки припускається практично кожен

Багато хто задає собі це питання

Питання про те, чи варто витягувати вилку будь-якої техніки з розетки, мучить багатьох користувачів. Раніше ми розповідали про те, чи треба після прання відключати пральну машинку з мережі, а тепер настав час роз’яснити ситуацію з телевізором та його відключенням з мережі на ніч.

Люди, які вирушають спати або йдуть на деякий час із дому, при цьому вимикаючи техніку з розетки, роблять все правильно, пише belnovosti.

Чому потрібно вимикати телевізор із мережі на ніч

Робиться це з міркувань безпеки, оскільки нерідким явищем є перепади напруги у мережі. Якщо телевізор буде підключений до розетки, то за несприятливих обставин блок живлення може просто вийти з ладу.

Не виключені й короткі замикання електропроводки, а це може призвести до пожежі. Тому краще на ніч відключати телевізор із розетки. Це стосується і інших електричних приладів, особливо в грозу.

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Раніше "Телеграф" пояснював, чи потрібно відключати телевізор із розетки, лише щоб продовжити термін його служби. А також ми відповідали на питання, як краще працювати з ноутбуком – від мережі чи від батареї. Багато хто нехтує одним правилом.