Як зрозуміти, що телефон став небезпечним і його час міняти: 3 ознаки, про які слід знати
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Старі смартфони можуть становити серйозну небезпеку
Буває, що користувачі дуже довго не можуть вирішити остаточно розпрощатися з улюбленим гаджетом. Однак старі мобільні пристрої можуть таїти в собі низку небезпек, що свідчать про те, що час йти в магазин за новою покупкою. Наприклад, смартфон починає швидко розряджатися.
"Телеграф" розповідає про три важливі ознаки, на які потрібно звертати увагу. У цих випадках мобільний телефон точно пора міняти на новий.
Телефон швидко "сідає"
Час заводити нового "друга", якщо телефон став дуже швидко розряджатися.
Батарея нагрівається
Батарея почала сильно нагріватися під час зарядки.
Акумулятор здувся
Якщо зараз немає можливості купити новий телефон, потрібно хоча б терміново замінити батарею. Але це лише на якийсь час.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто купувати новий телефон із вітрини. Також пам’ятайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка смартфона.