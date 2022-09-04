Чому телефон швидко "сідає": речі, про які потрібно знати

Не варто одразу бігти за новим гаджетом, спочатку краще розібратися у проблемі.

Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, як швидка розрядка телефону, то далі є як мінімум три рішення цієї "проблеми": перше — це покупка нового телефону, що 100% вдарить по гаманцю, друге — можна постійно носити з собою портативне зарядне, про певні правила використання якого ми вже писали раніше, або ж третє — розібратися в причинах подібної "поведінки" свого гаджета.

Як повідомляє belnovosti, акумулятор телефону може швидко розряджатися з кількох причин. Яких саме — читайте далі.

Чому телефон швидко розряджається

Перше на що потрібно звернути увагу, чи не працює велика кількість "зайвих" додатків та функцій, що споживають велику кількість енергії. Рішення – тимчасово вимкнути або видалити ці функції.

Швидка розрядка може бути результатом впливу дуже низьких або високих температур. Рішення — намагайтеся не допускати перегріву або переохолодження гаджета.

І ще одна причина – несправний або старий акумулятор. Рішення – заміна батареї.

Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.