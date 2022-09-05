"Сім бід – один ресет": головні причини, за яких потрібно терміново перезавантажувати телефон
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Коли смартфон "втомився", йому потрібно перезавантажитись.
При найменшому збої багато користувачів відразу перезавантажують свій смартфон, сподіваючись усунути проблему. Щобільше, деякі сучасні гаджети і самі перезапускаються, якщо в їхній системі трапляється збій. З чого можна дійти невтішного висновку, що таке рішення — досить правильне.
Як повідомляє Ukr.Media, фахівці зазначають, що перезавантаження — це перше, що потрібно зробити, якщо гаджет завис і не реагує на будь-які дії або у разі некоректної роботи якоїсь програми. Розробники навіть мають прислів’я — "сім бід – один ресет".
Однак, варто зазначити, що якщо програма не стала працювати нормально навіть після перезавантаження, то її потрібно видалити.
Також фахівці нагадали, що у телефонах є "жорстке перезавантаження" Hard Reset. Воно потрібне в тому випадку, коли телефон буквально перетворюється на "цеглу" і зовсім не реагує на будь-які дії. Hard Reset відкочує систему до заводських налаштувань і проводить повне очищення телефону.
Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.
Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.