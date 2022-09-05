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"Сім бід – один ресет": головні причини, за яких потрібно терміново перезавантажувати телефон

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як часто потрібно перезавантажувати смартфон
Як часто потрібно перезавантажувати смартфон

Коли смартфон "втомився", йому потрібно перезавантажитись.

При найменшому збої багато користувачів відразу перезавантажують свій смартфон, сподіваючись усунути проблему. Щобільше, деякі сучасні гаджети і самі перезапускаються, якщо в їхній системі трапляється збій. З чого можна дійти невтішного висновку, що таке рішення — досить правильне.

Як повідомляє Ukr.Media, фахівці зазначають, що перезавантаження — це перше, що потрібно зробити, якщо гаджет завис і не реагує на будь-які дії або у разі некоректної роботи якоїсь програми. Розробники навіть мають прислів’я — "сім бід – один ресет".

Однак, варто зазначити, що якщо програма не стала працювати нормально навіть після перезавантаження, то її потрібно видалити.

Також фахівці нагадали, що у телефонах є "жорстке перезавантаження" Hard Reset. Воно потрібне в тому випадку, коли телефон буквально перетворюється на "цеглу" і зовсім не реагує на будь-які дії. Hard Reset відкочує систему до заводських налаштувань і проводить повне очищення телефону.

Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.

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#Телефон #Перезавантаження