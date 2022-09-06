Що категорично не можна робити при зарядці смартфона: багато хто про це забуває

Забудьте про зарядку до 100%, а також про повну розрядку телефону.

Для того, щоб продовжити життя своєму гаджету, важливо стежити за його правильною зарядкою. Недотримання кількох правил може призвести до того, що гаджет буде зіпсований, а особливо постраждає акумулятор. Наприклад, його не можна залишати в розетці на всю ніч, або заряджати постійно до 100%. Однак це не все.

Є п’ять основних "правил", якими не варто нехтувати, щоб телефон не ламався. Інакше його акумулятор скаже "поки що", і вам доведеться нести свій смартфон у ремонт. Що ж це за "правила"?

Що не можна робити, поки смартфон стоїть на зарядці

Перше – не можна користуватися неякісними та неоригінальними зарядними пристроями. Їх використання швидко угробить ваш акумулятор.

По-друге, не варто класти телефон під подушку під час зарядки. Це може призвести до перегріву пристрою.

Також, щоб уникнути перегріву, не варто активно користуватися телефоном, доки він підключений до мережі. Тобто краще поки що відкласти ігри, перегляд відео та телефонні розмови.

Четверте – не можна ставити гаджет на зарядку, коли він сильно перегрівся чи замерз на холоді.

І ще раз нагадаємо, що не варто ставити смартфон на зарядку на всю ніч, заряджати до 100%, а також повністю розряджати. Все це негативно впливає на батарею.

Раніше "Телеграф" писав, як прискорити зарядку телефону. Якщо часу в обріз, а заряджений смартфон ван потрібен якомога раніше, все можна зробити натисканням лише однієї кнопки.