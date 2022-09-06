Що категорично не можна робити при зарядці смартфона: багато хто про це забуває
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Забудьте про зарядку до 100%, а також про повну розрядку телефону.
Для того, щоб продовжити життя своєму гаджету, важливо стежити за його правильною зарядкою. Недотримання кількох правил може призвести до того, що гаджет буде зіпсований, а особливо постраждає акумулятор. Наприклад, його не можна залишати в розетці на всю ніч, або заряджати постійно до 100%. Однак це не все.
Є п’ять основних "правил", якими не варто нехтувати, щоб телефон не ламався. Інакше його акумулятор скаже "поки що", і вам доведеться нести свій смартфон у ремонт. Що ж це за "правила"?
Що не можна робити, поки смартфон стоїть на зарядці
- Перше – не можна користуватися неякісними та неоригінальними зарядними пристроями. Їх використання швидко угробить ваш акумулятор.
- По-друге, не варто класти телефон під подушку під час зарядки. Це може призвести до перегріву пристрою.
- Також, щоб уникнути перегріву, не варто активно користуватися телефоном, доки він підключений до мережі. Тобто краще поки що відкласти ігри, перегляд відео та телефонні розмови.
- Четверте – не можна ставити гаджет на зарядку, коли він сильно перегрівся чи замерз на холоді.
- І ще раз нагадаємо, що не варто ставити смартфон на зарядку на всю ніч, заряджати до 100%, а також повністю розряджати. Все це негативно впливає на батарею.
Раніше "Телеграф" писав, як прискорити зарядку телефону. Якщо часу в обріз, а заряджений смартфон ван потрібен якомога раніше, все можна зробити натисканням лише однієї кнопки.