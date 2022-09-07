Чому не можна заряджати телефон до 100%: цю помилку робить кожен другий користувач

Як зазначають фахівці, у цьому немає крайньої потреби.

Оскільки смартфон став для людини важливим атрибутом у сучасному житті, то вкрай важливо не припускатися помилок при його зарядці. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш смартфон "прожив" якнайдовше, за ним потрібно правильно доглядати.

Щоб телефон справно працював якомога довше, не потрібно заряджати його до кінця, пише belnovosti. Багато експертів не рекомендують 100% зарядку, адже це тільки шкодить батареї вашого гаджета.

Чому не варто заряджати телефон до 100%

Як пояснюють фахівці, в основному акумулятор розрахований десь на 500 повних циклів зарядки, а при неповній витраті всього 0,5-0,6 циклу. А це означає, що таким чином можна збільшити кількість зарядок до 1000 разів, а приблизно 3 роки.

Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.