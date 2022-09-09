Не можна заряджати телефон цілу ніч: ось чому

Пояснюємо, як потрібно ставити смартфон на зарядку, щоб не зашкодити акумулятору

Сучасні моделі смартфонів можна спокійно залишати на зарядці на всю ніч, якщо в цьому є крайня потреба. При цьому багато хто вважає, що така звичка все ж негативно позначається на акумуляторі.

Чи шкідлива нічна зарядка для батареї смартфона? Як пише belnovosti, сучасні мобільні телефони мають спеціальний захист від перезаряджання акумулятора. Тому іноді смартфон можна залишати на зарядці на всю ніч. Але завжди так краще не робити.

Регулярна зарядка до 100% рівня може негативно вплинути на ємності акумулятора в перспективі. Фахівці рекомендують заряджати телефон до 80% рівня та не допускати зниження рівня заряду нижче 30%.

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