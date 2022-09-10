Чому не можна залишати зарядку телефону в розетці: багато хто і не здогадувався

Обережніше потрібно бути тим людям, у будинках яких стара проводка

Багато користувачів сучасних телефонів не вважають за обов’язкове діставати зарядний пристрій з розетки після того, як їх улюблений гаджет підзарядився. До речі, цієї помилки припускаються і з телевізором, коли не вимикають на ніч з розетки.

Фахівці все ж таки радять взяти за звичку щоразу діставати зарядку. На це є дві причини, пише belnovosti.

Зарядка, що залишилася в розетці, може стати причиною пожежі, якщо трапиться стрибок напруги. Це може статися у будинках зі старою проводкою. Через деякий час швидкість зарядки може суттєво знизитися. Пов'язано це з тим, що напруга, яку зазнає підключений до мережі адаптер, впливає на його працездатність і довговічність.

Раніше "Телеграф" пояснював, чи потрібно відключати телевізор із розетки, лише щоб продовжити термін його служби. А також ми відповідали на питання, як краще працювати з ноутбуком – від мережі чи від батареї. Багато хто нехтує одним правилом.