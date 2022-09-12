Що буде, якщо не заряджати смартфон щоразу до 100%: ви будете здивовані

Нехтуючи деякими "правилами" поведінки з телефоном, можна його "погубити" набагато швидше.

Дотримуючись лише кількох рекомендацій щодо заряджання телефону, можна суттєво продовжити життя своєму гаджету. Наприклад, його не можна залишати в розетці на всю ніч, а також заряджати постійно до 100%, адже це лише шкодить йому. Розповідаємо чому.

Як повідомляє belnovosti, багато фахівців рекомендують знімати свій телефон із зарядки ще до того, як індикатор покаже 100%. Тому, інформація, що потрібно розряджати телефон у нуль, а потім заряджати його на максимум — це лише міф.

Як правильно заряджати телефон

Багато експертів відзначають, що зарядка телефону до 100% може призвести до того, що акумулятор буде перегріватися, що зовсім не добре для гаджета в цілому. Найкращим рішенням буде тримати рівень заряду в межах між 30 та 80%. Повірте, заряджаючи телефон у такий спосіб ваш телефон прослужить набагато довше.

Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.