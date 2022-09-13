До якого рівня потрібно заряджати телефон, щоб батарея прослужила довше: названо відсоток

Одне елементарне правило, якщо ви візьмете його у звичку, збереже батарею в робочому стані

Багато людей заряджають свої смартфони неправильно і навіть про це не підозрюють. Наприклад, в жодному разі не потрібно заряджати мобільний пристрій до максимуму — 100%, так само як і не варто залишати підключеним до розетки гаджет на всю ніч. Є найоптимальніший рівень заряду, до нього і варто наближатися.

Незважаючи на те, що нові акумулятори для смартфонів набагато якісніші та кращі, ніж були раніше, краще уникати ситуацій, які можуть скоротити термін служби батареї. Як пише komando, ідеальні відсотки телефонного заряду становлять від 40 до 80.

Чому саме 40-80% зарядки? Це пов’язано з тим, що батарея з більш високою напругою піддається значно більшому навантаженню, що потенційно може негативно вплинути на загальний термін служби батареї.

Якнайчастіше підтримуйте заряд акумулятора на рівні від 40 до 80 відсотків, щоб максимально використовувати його термін служби. Це просте правило допоможе продовжити період експлуатації акумулятора, а отже, у вас завжди буде готовий до використання смартфон.

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