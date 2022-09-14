П’ять неочевидних помилок під час заряджання смартфона: так робить кожен другий

Терміново позбавляйтеся цих звичок, якщо хочете, щоб ваш гаджет прожив довше.

Якщо ви не хочете щороку, а то й пів року змінювати свій мобільний телефон, його потрібно правильно доглядати: його не можна залишати в розетці на всю ніч, а також заряджати постійно до 100%. Але це ще не все.

Є п’ять "основних" і найпоширеніших помилок, які робить практично кожен користувач, ставлячи свій телефон на зарядку. Роблячи ці помилки, акумулятор гаджета стає непридатним.

Як правильно заряджати телефон

Перше – не потрібно залишати гаджет на зарядці після того, як батарея зарядилася на 100%. В іншому випадку акумулятор перегріватиметься, що призведе до зменшення його місткості.

Друге — знімайте телефон із зарядки, коли рівень досягне приблизно 70-80%, і ставте на зарядку при 15% максимум (не варто допускати нижче).

Третє – краще заряджати смартфон частіше, ніж один раз повністю.

Четверте — не варто довго тримати гаджет розрядженим, тож це також шкідливо для батареї.

І п’яте — намагайтеся не перегрівати і не переохолоджувати свій смартфон, уникайте потрапляння на нього сонячних променів і не тримайте біля опалювальних приладів.

Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.