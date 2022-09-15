Звичка, яка "вбиває" батарею телефону: цю помилку робить кожен

Якщо ви бажаєте, щоб батарея смартфона прослужила довше, змінюйте цю шкідливу звичку

Термін служби батареї мобільного телефону залежить від багатьох факторів, у тому числі від того, чи заряджаємо його правильно. Наприклад, у жодному разі не можна заряджати смартфон до максимального рівня. Нашкодити пристрою ми можемо й іншими діями, в яких, начебто, немає нічого поганого.

Так, ми часто відкриваємо одночасно кілька додатків, хоча не всіма користуємося. Програми продовжують працювати у фоновому режимі. Як пише ресурс Reader’s Digest, не можна тримати програми, які ви не використовуєте, відкритими. І ось чому.

Так, програми, що не використовуються, можуть витрачати заряд батареї як iPhone, так і Android. Якщо ви відкриєте програму один раз і більше ніколи нею не скористаєтеся, вона все одно може працювати у фоновому режимі. Видалення програм, які ви не використовуєте або які вам більше не потрібні, є простим рішенням. Це продовжує термін служби батареї телефону, а також звільняє цінне місце для зберігання.

Додамо, що не менш шкідливою звичкою для акумулятора є те, що ви встановлюєте на телефон непотрібні розширення. Деякі програми типу навігатора потребують вашого розташування, але іншим програмам це не потрібно. Тому будьте розбірливими в тому, яким програмам ви надаєте такі дозволи, і видаляйте розширення, які вважаєте марними.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому телефон швидко "сідає". Є щонайменше три причини, через які це може відбуватися.