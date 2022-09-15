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Звичка, яка "вбиває" батарею телефону: цю помилку робить кожен

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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При використанні смартфона важливо пам’ятати про один нюанс
При використанні смартфона важливо пам’ятати про один нюанс

Якщо ви бажаєте, щоб батарея смартфона прослужила довше, змінюйте цю шкідливу звичку

Термін служби батареї мобільного телефону залежить від багатьох факторів, у тому числі від того, чи заряджаємо його правильно. Наприклад, у жодному разі не можна заряджати смартфон до максимального рівня. Нашкодити пристрою ми можемо й іншими діями, в яких, начебто, немає нічого поганого.

Так, ми часто відкриваємо одночасно кілька додатків, хоча не всіма користуємося. Програми продовжують працювати у фоновому режимі. Як пише ресурс Reader’s Digest, не можна тримати програми, які ви не використовуєте, відкритими. І ось чому.

Так, програми, що не використовуються, можуть витрачати заряд батареї як iPhone, так і Android. Якщо ви відкриєте програму один раз і більше ніколи нею не скористаєтеся, вона все одно може працювати у фоновому режимі. Видалення програм, які ви не використовуєте або які вам більше не потрібні, є простим рішенням. Це продовжує термін служби батареї телефону, а також звільняє цінне місце для зберігання.

Додамо, що не менш шкідливою звичкою для акумулятора є те, що ви встановлюєте на телефон непотрібні розширення. Деякі програми типу навігатора потребують вашого розташування, але іншим програмам це не потрібно. Тому будьте розбірливими в тому, яким програмам ви надаєте такі дозволи, і видаляйте розширення, які вважаєте марними.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому телефон швидко "сідає". Є щонайменше три причини, через які це може відбуватися.

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#Смартфон #Зарядка #Телефон