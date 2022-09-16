Батареї прийде кінець: чому не можна залишати заряджений телефон у розетці

Ця поширена помилка дуже псує акумулятор смартфона

Термін служби батареї мобільного телефону залежить від якості виробу та багатьох інших факторів, і в тому числі від того, як ви заряджаєте пристрій. Багато хто з нас часто робить помилки, наприклад, залишають телефон під подушкою під час зарядки вночі. Важливо і своєчасно відключати смартфон від мережі, інакше батарея почне швидко зношуватись.

Як пише видання Reader’s Digest, експерти категорично не радять "забувати" телефон на зарядці. Може здатися, що зарядити телефон уночі – гарна думка, але насправді це не так. Смартфон повинен бути підключений до мережі лише стільки, скільки необхідно, "перезаряджання" загрожує наслідками.

Так, якщо тримати телефон підключеним до мережі, коли він повністю заряджений, це може призвести до пошкодження батареї. Справа не в тому, що ваш телефон перевантажується за потужністю, а в тому, що накопичення тепла пошкоджує батарею. Помилка може завдати ще більшої шкоди, якщо ви використовуєте підроблені кабелі.

Залишати телефон у розетці на всю ніч – ще дуже погана ідея. Не варто заряджати смартфон на 100% за ніч. Коли телефон досягає максимального заряду, він продовжуватиме отримувати невеликі підзарядки, щоб підтримувати рівень 100%. Виходить, що батарея безперервно працюватиме. Така звичка дуже зношує акумулятор.

Раніше "Телеграф" розповідав, до якого рівня потрібно заряджати телефон, щоб батарея добре та довго працювала. Експерти назвали діапазон відсотків, найбільш прийнятних для заряду. А також ми писали, як часто в день можна заряджати мобільний пристрій.