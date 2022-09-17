Коли потрібно ставити смартфон на зарядку: "правильний" відсоток

Намагайтеся не висаджувати телефон у "нуль", адже це дуже негативно позначається на гаджеті.

Багато користувачів навіть не підозрюють, що заряджають свої смартфони неправильно. Наприклад, у жодному разі не потрібно заряджати мобільний пристрій до максимуму – 100%, а також не варто залишати підключеним до розетки гаджет на всю ніч. Щобільше, потрібно ставити телефон на заряджання при правильному заряді, і це не 0%.

Як повідомляє belnovosti, для того, щоб якомога рідше носити свій гаджет у ремонт, важливо стежити за зарядом свого акумулятора і не допускати зниження рівня батареї до нуля. Який "ідеальний" відсоток, при якому потрібно ставити телефон на зарядку.

Коли потрібно ставити смартфон на зарядку

Найкраще орієнтуватися на показник рівня заряду між 20 та 40 відсотками. Тобто не потрібно садити телефон нижче 20%. Якщо вам потрібно зарядити гаджет, хоча він ще в принципі не розряджений, ви можете це робити, при цьому не нашкодивши батареї.

А відключати зарядний пристрій від мережі можна вже при досягненні рівня 80%. Як зазначають багато фахівців, тримаючи заряд свого смартфона в межах між 40 і 80 відсотків, його акумулятор прослужить набагато довше.

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