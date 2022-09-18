Чи можна заряджати телефон, коли там уже 100% заряду: цю помилку робив кожен

Не рекомендується "перезаряджати" смартфон, інакше це загрожує наслідками для самого пристрою

Термін служби акумулятора мобільного телефону залежить не тільки від якості та відповідності зарядного пристрою, а й від того, як ви заряджаєте смартфон. Багато хто з нас часто робить помилки, наприклад, не варто допускати на екрані показник в 0%, це дуже негативно позначиться на гаджеті. Разом з тим, не радять експерти і перестаратися із зарядкою.

Краще не потрібно залишати телефон, коли заряд досяг 100%, підключеним до розетки. Як пише видання Best Life, тримати смартфон підключеним до мережі, коли він повністю заряджений, один із способів зіпсувати пристрій, не усвідомлюючи це.

Періодично підзаряджати телефон, здається, непогана ідея. Але якщо ви тримаєте телефон підключеним до мережі після того, як він вже заряджений на 100%, ви надаєте собі ведмежу послугу. Насправді після того, як телефон досягне максимальної позначки, додаткова зарядка не збереже повний заряд протягом тривалішого періоду часу. Однак ви зменшите ефективність своєї батареї.

Більше того, досягнувши 100%, поки телефон все ще підключений до мережі, деякі іонно-літієві батареї можуть нагріватися ще на кілька градусів. А це потенційно знижує їхню здатність зберігати заряд у майбутньому.

Раніше "Телеграф" розповідав, до якого рівня потрібно заряджати телефон, щоб батарея добре та довго працювала. Експерти назвали діапазон відсотків, найбільш прийнятних для заряду. А також ми писали, як часто в день можна підзаряджати мобільний пристрій.